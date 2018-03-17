В Ужгороде отпраздновали годовщину независимости Карпатской Украины

В Ужгороде состоялся Марш славы Героев, приуроченный к празднованию 79-й годовщины со дня провозглашения независимости Карпатской Украины.

Как сообщает Громадське радио, в нем приняли участие около 250 человек.

Участники марша, среди которых представители националистической организации "Карпатская Сечь", ВО "Тризуб" им. С.Бандеры, бойцы 1-й резервной сотни ДУК ПС - "Закарпатье" и "Правый сектор", а также ветераны АТО, выстроились в колонну возле дома общества "Просвита" и прошли по центру города к памятнику Августину Волошину, президенту Карпатской Украины.

По словам лидера "Карпатской сечи" Тараса Деяка, "дело карпатских сечевиков, погибших за свободную Украину в 1939 году на Красном поле Хустского района, продолжается и сейчас".

Пройдя по улицам, участники марша дошли до кладбища на улице Капушанской. Там, у могилы воинов Карпатской Сечи и воинов Легиона Украинских сечевых стрельцов, состоялась панихида. Как отметили его организаторы, мероприятие прошло без провокаций.