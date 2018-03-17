Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко убежден во вступлении Украины в ЕС через несколько лет Порошенко убежден во вступлении Украины в ЕС через несколько лет
Новости: Россия отрицает разработку отравляющего вещества "Новичок" Россия отрицает разработку отравляющего вещества "Новичок"
Новости: Определились пары плей-офф мужской Суперлиги Украины по волейболу Определились пары плей-офф мужской Суперлиги Украины по волейболу
Новости: Беременная Кейт Миддлтон впечатлила образом в День святого Патрика Беременная Кейт Миддлтон впечатлила образом в День святого Патрика
X

В Ужгороде отпраздновали годовщину независимости Карпатской Украины

Марш славы Героев
21:47 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Пройдя по улицам, участники марша дошли до кладбища на улице Капушанской.

В Ужгороде состоялся Марш славы Героев, приуроченный к празднованию 79-й годовщины со дня провозглашения независимости Карпатской Украины.

Как сообщает Громадське радио, в нем приняли участие около 250 человек.

Участники марша, среди которых представители националистической организации "Карпатская Сечь", ВО "Тризуб" им. С.Бандеры, бойцы 1-й резервной сотни ДУК ПС - "Закарпатье" и "Правый сектор", а также ветераны АТО, выстроились в колонну возле дома общества "Просвита" и прошли по центру города к памятнику Августину Волошину, президенту Карпатской Украины.

По словам лидера "Карпатской сечи" Тараса Деяка, "дело карпатских сечевиков, погибших за свободную Украину в 1939 году на Красном поле Хустского района, продолжается и сейчас".

Пройдя по улицам, участники марша дошли до кладбища на улице Капушанской. Там, у могилы воинов Карпатской Сечи и воинов Легиона Украинских сечевых стрельцов, состоялась панихида. Как отметили его организаторы, мероприятие прошло без провокаций.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Закарпатье, Карпатская Украина, Марш, Марш славы Героев, Ужгород, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Авария на канатной дороге в Грузии: украинец находится в реанимации В Киеве из коллектора теплотрассы достали тело мужчины В Волынской области обесточенными остаются 19 населенных пунктов

Последние новости

Эти фрукты помогут вам легко похудеть Если бы украинские знаменитости были мультяшными персонажами (Фото) Президент на передовой вручил награды военным ВСУ
Сегодня читают
01 Найдено научное объяснение тайны Бермудского треугольника
02 Какие автомобили продают в Германии по цене до 2000 евро (Видео)
03 Гороскоп на сегодня, 17 марта 2018: все знаки зодиака
04 В Украине объявлено о завершении АТО
05 Археолог обнаружил в Берлине дверь, ведущую в тоннели "холодной войны"
Новости сегодня
22:00 Вальверде прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 ЛЧ
21:59 Сладкий источник витаминов: полезные свойства липового меда
21:42 "Динамо" заинтересовалось талантливым колумбийцем из "Карпат"
21:28 Хэмилтон: Чем больше разница между командами, тем сложнее себе сделать имя
21:12 Компания Ford раскрыла подробности о новом автомобиле Fiesta ST
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: РФ объявила персонами нон-грата 23 британских дипломатов РФ объявила персонами нон-грата 23 британских дипломатов
Новости: В Украине создадут Градостроительный кадастр В Украине создадут Градостроительный кадастр
Новости: В МИД отреагировали на претензии посольства РФ относительно выборов В МИД отреагировали на претензии РФ
Новости: 51-летний Венсан Кассель сделал предложение своей очень молодой возлюбленной 51-летний Венсан Кассель сделал предложение своей очень молодой возлюбленной
Добавить комментарий
0