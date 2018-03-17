МинВОТ настоятельно рекомендует крымчанам не голосовать на "выборах"

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины призывает крымчан не голосовать на незаконных выборах президента России на территории полуострова.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте министерства

"Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины решительно осуждает решение российской оккупационной администрации провести 18 марта 2018 года выборы президента РФ на временно оккупированных Россией территориях Автономной Республики Крым и г.Севастополь, и в который раз призывает крымчан участвовать в незаконных выборах президента Российской Федерации на территории полуострова, не поддерживать нелегитимные выборы и воздержаться от каких-либо действий и шагов относительно участия в президентских выборах на временно оккупированной территории Украины - Автономной Республики Крым и г. Севастополь", - отмечается в заявлении.