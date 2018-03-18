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Во Львове задержали на взятке главу райадминистрации

Взятка
03:58 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Полиция сообщила о задержании на взятке в 105 тыс. грн главы райадминистрации.

Во Львовской области следователями Нацполиции была разоблачена коррупционная деятельность главы районной администрации во Львове, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

"Оперативниками Управления защиты экономики во Львовской области Нацполиции, следователями областной полиции за процессуального руководства прокуратуры области была разоблачена коррупционная деятельность главы районной администрации в г.Львов. Чиновник кроме основной своей деятельности, занимался еще и решением дополнительных вопросов. За что в дальнейшем требовал "вознаграждение", – сказано в сообщении на сайте ведомства в субботу.

Задержанный требовал и получал неправомерную выгоду за невмешательство в хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования, работающих на территории района. Кроме того решал вопросы трудоустройства граждан в органы местного самоуправления.

"Взятки получал как от субъектов хозяйствования, так и от граждан. Если в первом случае предприниматели платили ему за лояльность, то во втором за лоббирование интересов", - сообщил заместитель начальника Департамента защиты экономики Нацполиции Руслан Марчук.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства должностным лицом 105 тыс. грн неправомерной выгоды за решение аналогичных вопросов. Злоумышленник отметил, что указанная сумму должна быть перечислена за предоставление определенных услуг личного характера.

16 марта во Львове оперативниками Управления защиты экономики во Львовской области Нацполиции, следователями областной полиции за процессуального руководства прокуратуры области задержали председателя районной администрации. Правоохранители изъяли подтверждающую квитанцию о проведении расчетов за услуги на указанную сумму, которую чиновник получил в качестве взятки. Кроме квитанции, правоохранители дополнительно изъяли и деньги.

"На данный момент продолжаются процессуальные меры, решается вопрос задержания фигуранта дела в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За совершение данного преступления главе РГА может угрожать лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества", – уточнили в ведомстве.

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Новости Украины, Взятка, Глава райадминистрации, Задержали на взятке, Задержание.
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