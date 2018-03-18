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ОБСЕ за сутки зафиксировала 63 взрыва в зоне АТО

АТО
06:56 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: ОБСЕ фиксирует "Грады" и танки боевиков вблизи линии разграничения.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине за сутки зафиксировала 63 взрыва в зоне АТО. Боевики подтягивают к линии разграничения "Грады" и танки.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ по состоянию на 19:30 16 марта.

Так, согласно данным наблюдений в Донецкой области, миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом, одновременно зафиксировав меньшее количество взрывов (ориентировочно 52 против примерно 140).

В частности, взрывы были зафиксированы вблизи Донецкой фильтровальной станции, Широкиного, Павлополя и Лебединского.

В Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, одновременно зафиксировав больше взрывов (в частности 11), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (7 взрывов).

Кроме того, проводя наблюдения, "в неподконтрольных правительству районах наблюдатели зафиксировали 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) вблизи н. п. Новоамвросиевское, что является нарушением линий отвода. 15 марта беспилотный летательный мини-аппарат СММ зафиксировал 6 танков (три Т-64 и три Т-72), 2 самоходные гаубицы (2С1), а также 3 единицы буксированной артиллерии (Д-20, 152 мм) возле н. п. Новоселовка".

Миссия также отметила наличие вооружения, которое она не смогла верифицировать как отведеное. В неподконтрольных правительству районах за пределами соответствующих линий отвода наблюдатели зафиксировали 6 буксированнрых гаубиц (2А65 "Мста-Б", 152 мм) и 5 самоходных гаубиц (2С1). Члены команды СММ также отметили, что там не хватает 13 самоходных гаубиц (2С1), 2 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм) и 1 буксированной гаубицы (2А65).

Подробнее ознакомиться с ситуацией наблюдателям не удалось, поскольку вооруженные члены "ДНР" не позволили войти в части мест хранения отведенного тяжелого вооружения.

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Новости Украины, АТО, Взрыв, Град, ОБСЕ, Обстрел.
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