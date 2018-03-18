В Криворожском гарнизоне закупили "киношный" дым для армии

Военной прокуратурой Криворожского гарнизона начато уголовное производство по факту закупки некачественной дымовой смеси на сумму свыше 72 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.

"Военной прокуратурой выявлено, что закупленная дымовая смесь не является дымовой смесью марки ДС-56, которая находится на вооружении в Вооруженных силах Украины. Учитывая указанное нарушение законодательства, что привело к нецелевому использованию бюджетных средств в сумме свыше 72 млн гривен и нанесло убытки государству, военной прокуратурой Криворожского гарнизона начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к воинской службе) УК Украины", - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2015 – 2017 годах в связи с насущной потребностью обеспечения войск дымовой смесью при проведении антитеррористической операции Департаментом госзакупок Министерства обороны Украины по заказу центрального управления войск РХБЗ осуществлена закупка у ООО «Фирма Альфа ЛТД» дымовых смесей марки ДС-56. При этом никаких испытаний перед приобретением имущества военного назначения воинскими должностными лицами проведено не было.

Более того, из-за неустойчивости дыма к рассеиванию в атмосферном воздухе закупленная дымовая смесь не обеспечивает должного маскировочного эффекта (по техническим условиям аэрозольный эффект дымовой смеси должен длиться около 30 мин), а потому вообще не может использоваться по целевому назначению во время боевых действий.

Более того, по своим техническим характеристикам, закуплена смесь изготавливается для окуривания деревьев, имитации боевых действий при игре в страйкбол, в качестве дымовой завесы во время кинематографических съемок и тому подобное.

Сейчас продолжается досудебное расследование.