В Криворожском гарнизоне закупили "киношный" дым для армии
Новости Украины: В Криворожском гарнизоне открыто дело по факту закупки некачественной дымовой смеси на 72 миллиона.
Военной прокуратурой Криворожского гарнизона начато уголовное производство по факту закупки некачественной дымовой смеси на сумму свыше 72 млн гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.
"Военной прокуратурой выявлено, что закупленная дымовая смесь не является дымовой смесью марки ДС-56, которая находится на вооружении в Вооруженных силах Украины. Учитывая указанное нарушение законодательства, что привело к нецелевому использованию бюджетных средств в сумме свыше 72 млн гривен и нанесло убытки государству, военной прокуратурой Криворожского гарнизона начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к воинской службе) УК Украины", - говорится в сообщении.
Установлено, что в 2015 – 2017 годах в связи с насущной потребностью обеспечения войск дымовой смесью при проведении антитеррористической операции Департаментом госзакупок Министерства обороны Украины по заказу центрального управления войск РХБЗ осуществлена закупка у ООО «Фирма Альфа ЛТД» дымовых смесей марки ДС-56. При этом никаких испытаний перед приобретением имущества военного назначения воинскими должностными лицами проведено не было.
Более того, из-за неустойчивости дыма к рассеиванию в атмосферном воздухе закупленная дымовая смесь не обеспечивает должного маскировочного эффекта (по техническим условиям аэрозольный эффект дымовой смеси должен длиться около 30 мин), а потому вообще не может использоваться по целевому назначению во время боевых действий.
Более того, по своим техническим характеристикам, закуплена смесь изготавливается для окуривания деревьев, имитации боевых действий при игре в страйкбол, в качестве дымовой завесы во время кинематографических съемок и тому подобное.
Сейчас продолжается досудебное расследование.