В Одессе задержали преступную группу похитителей людей (Видео)

В состав преступной группы входили выходцы из Кавказа. У них изъяли арсенал оружия – пистолеты, автомат, помповое ружье, пулемет и гранаты. Сотрудники полиции провели спецоперацию в Одессе по задержанию группы похитителей людей. По результатам более 30 обыском правоохранители изъяли арсенал оружия и вещественные доказательства, а также задержали четверых похитителей, еще двух объявили в розыск. Об этом сообщает управление Нацполиции в Одесской области в субботу, 17 марта. По информации правоохранителей, преступная группа была создана на этнической основе. В ее состав входили выходцы из Кавказского региона. Они похищали граждан с целью вымогательства за их освобождение выкупа в особо крупных размерах."В частности, полицейские установили факт похищения в ноябре 2017 жителя города Одесса. За его освобождение злоумышленники требовали у родных 200 тысяч долларов", – говорится в сообщении. Изъят арсенал оружия – несколько пистолетов, автомат, помповое ружье, пулемет, а также гранаты, патроны различного калибра, а также штык-ножи. По данному факту возбуждены уголовные дела по статье о вымогательтве, незаконном лишении свободы илипохищении человека (ч. 1 ст. 146, ободы или похищение человека), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Суд Одессы относительно четырех задержанных избрал меру пресечения в виде ареста без права внесения залога сроком на 60 суток.