Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Геращенко объяснила, почему россиянам не дали проголосовать в Украине Геращенко объяснила, почему россиянам не дали проголосовать в Украине
Новости: Украина и Кувейт договорились об упрощении визового режима Украина и Кувейт договорились об упрощении визового режима
Новости: Порошенко поздравил украинских лыжников с "золотом" на Паралимпиаде-2018 Порошенко поздравил украинских лыжников с "золотом" на Паралимпиаде-2018
Новости: Победители 3 сезона "Лиги смеха" признались, в честь кого назвали команду Победители 3 сезона "Лиги смеха" признались, в честь кого назвали команду
X

Штаб: В зоне АТО наблюдалось относительное затишье

Донбасс
14:13 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: За прошедшие сутки боевики один раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь нет.

В течение минувших суток на Донбассе зафиксирован один обстрел со стороны боевиков, среди украинских военнослужащих раненых или травмированных нет.

Об этом заявил на брифинге в воскресенье спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк.

"В течение минувших суток на линии фронта наблюдалось относительное затишье. Ситуация в районе проведения операции сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии находится под контролем наших украинских военнослужащих. Зафиксирован один прицельный вражеский обстрел со стороны боевиков", - сказал Гуцуляк.

По его словам, среди военнослужащих Вооруженных сил и других воинских формирований, раненых или травмированных в результате обстрела нет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, АТО, Восток Украины, ВСУ, Дмитрий Гуцуляк, Донбасс.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Штаб: За минувшие сутки боевики один раз обстреляли позиции ВСУ В Криворожском гарнизоне закупили "киношный" дым для армии ОБСЕ за сутки зафиксировала 63 взрыва в зоне АТО

Последние новости

Биатлон. Результаты женской гонки преследования в Хольменколлене Бразильская супермодель Алессандра Амбросио рассталась со своим возлюбленным Эксперты из Франции изучают причины аварии на "канатке" в грузинском Гудаури
Сегодня читают
01 Паралимпиада-2018: итоговый медальный зачет
02 "Динамо" отказалось от продления контрактов с лидерами клуба
03 Гвоздик, победив Амара, завоевал титул временного чемпиона мира
04 Захватывающие фильмы Люка Бессона, которые должен посмотреть каждый (Видео)
05 Врачи рассказали как избежать возникновения инфаркта и инсульта
Новости сегодня
15:23 В Севастополе за голосование на выборах президента РФ выдают медали
15:22 Главу американской киноакадемии обвинили в домогательствах
15:20 Умер боксер, пребывавший 10 месяцев в коме
15:17 Флот США принял на вооружение новую атомную подводную лодку
15:05 Утверждены дата и время матча "Шахтер" - "Динамо"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сенаторы в США призвали Трампа предотвратить Северный поток-2 Трампа призвали предотвратить Северный поток-2
Новости: Выборы в РФ: сотрудников дипучреждения пропустили беспрепятственно Выборы в РФ: сотрудников дипучреждения пропустили
Новости: Массового выезда россиян для голосования на выборах президента РФ нет ГПСУ: Массового выезда россиян нет
Новости: Медики назвали пять причин для ежедневного употребления какао Медики назвали пять причин для ежедневного употребления какао
Добавить комментарий
0