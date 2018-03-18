Штаб: В зоне АТО наблюдалось относительное затишье

В течение минувших суток на Донбассе зафиксирован один обстрел со стороны боевиков, среди украинских военнослужащих раненых или травмированных нет.

Об этом заявил на брифинге в воскресенье спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк.

"В течение минувших суток на линии фронта наблюдалось относительное затишье. Ситуация в районе проведения операции сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии находится под контролем наших украинских военнослужащих. Зафиксирован один прицельный вражеский обстрел со стороны боевиков", - сказал Гуцуляк.

По его словам, среди военнослужащих Вооруженных сил и других воинских формирований, раненых или травмированных в результате обстрела нет.