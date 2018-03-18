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Прогноз погоды на 19 марта в Украине: сохранится зимняя погода

Киев зимой
14:48 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В южных, восточных и большинстве центральных областей циклон обусловит сложные погодные условия, ожидаются снежные заносы, на дорогах гололедица.

В ближайшие сутки, 19 марта, в Украине сохранится зимний характер погоды, сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью в южных, восточных и большинстве центральных областей циклон обусловит сложные погодные условия: сильный снег, местами метели, снежные заносы; в западных и северных областях, а днем по всей Украине небольшой, в восточных областях умеренный снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южной и восточной частях местами порывы 15-20 м/с.

 

Температура ночью 9-14°, на севере Левобережья до 17° мороза, днем 3-8° мороза; на крайнем юге и в Закарпатье ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве в понедельник, 19 марта, самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 20,2 градусов тепла в 1990 году, самая низкая – ночью на отметке 16,4 градусов мороза в 1928 году.

Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее потепление

В западных областях Украины снег, температура ночью -9...-12°, днем около -4..-6°. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В Карпатах мокрый снег, температура воздуха ночью -4...-6°, днем +1...+3°. Ветер западный 7-12 м/с. 

На севере Украины мокрый снег. Температура ночью -11...-15°, днем -4...-8°. Ветер северо-западный  7-12 м/с.

В центре Украины мокрый снег, температура ночью -10...-12°, днем -4...-6°. Ветер северо-западный  7-12 м/с.

На востоке Украины мокрый снег, ночью -8...-11°, днем -3...-6°. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

В южных областях Украины дождь с мокрым снегом, температура ночью -4...-10°, днем около -4...+1°. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

В Крыму ясно; температура ночью +3...+5°, днем +6...+8°. Ветер юго-западный  +10...+12 м/с.

В Киеве и Киевской области ночью ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура в столице ночью 11-13° мороза, днем 5-7° мороза, в Киевской области ночью 9-14°, днем 6-11° мороза.

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Новости Украины, 19 марта, Гололед, Морозы, Прогноз погоды в Украине, Снегопады.
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