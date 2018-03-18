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В Киеве столкнулись трамвай и грузовик

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ДТП
16:33 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: espreso.tv

Новости Украины: Водитель трамвая только начал движение от остановки на разрешающий сигнал светофора, когда произошло столкновение с малотоннажным грузовиком.

В Дарницком районе Киева на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой произошло ДТП с участием трамвая.

Об этом сообщает "Стражи.Эспрессо".

"От удара трамвай сошел с рельсов, в результате чего движение трамваев заблокировано в обоих направлениях на несколько часов", - говорится в сообщении.

По словам водителя трамвая (вагоновожатого), он только начал движение от остановки, столкнулся с малотоннажным грузовиком, водитель которого пытался проскочить перед трамваем в направлении Харьковской площади.

От удара автомобиль перевернулся на бок, у него отлетел топливный бак на 15 метров. Скорость трамвая была небольшой, поэтому пассажиры (а их в салоне было около 30 человек) серьезных травм не получили. На место ДТП прибыло несколько карет "скорой помощи", которые оказали помощь пострадавшим, но от госпитализации люди отказались, так же как водитель грузовика. Не пострадал и водитель трамвая.

На место аварии были вызваны работники ГСЧС для удаления горюче-смазочных материалов с проезжей части.

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Новости Украины, Грузовик, ДТП, Киев, Трамвай.
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