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В Николаеве застрелился руководитель аэропорта

Владислав Волошин
17:27 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: В Николаеве застрелился герой АТО, возглавлявший коммунальное предприятие.

Сегодня, 18 марта, в Николаеве в собственной квартире застрелился 29-летний и. о. директора одного из коммунальных предприятий области, сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Как говорится в сообщении, мужчина застрелился из боевого пистолета. Его семья находилась дома вместе с мужем; выстрел из комнаты услышала жена. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции. Пострадавший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений.

По предварительным данным, выстрел был произведен из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и направлено на проведение экспертизы. По свидетельствам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство". Ведется следствие.

Как сообщают местные СМИ, погибший - 29-летний герой АТО, летчик Владислав Волошин, который последние несколько месяцев возглавлял коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт».

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Новости Украины, АТО, Аэропорт, Владислав Волошин, Николаев.
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