Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Международные партнеры Украины не признают выборы в Крыму Порошенко: Международные партнеры Украины не признают выборы в Крыму
Новости: Геращенко объяснила, почему россиянам не дали проголосовать в Украине Геращенко объяснила, почему россиянам не дали проголосовать в Украине
Новости: В Пхенчнахе состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018 В Пхенчнахе состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018
Новости: Новые "Мстители" побили рекорд по продаже билетов за шесть часов Новые "Мстители" побили рекорд по продаже билетов за шесть часов
X

Полиция: Акции протеста прошли по всей Украине без серьезных нарушений порядка

Акции протеста
18:16 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Скриншот

Новости Украины: Наиболее многочисленными стали акции в Киеве и Киевской области, однако благодаря работе правоохранителей правонарушения допущены не были.

Массовые мероприятия в ряде городов Украины прошли в воскресенье без серьезных нарушений общественного порядка, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 18 марта, в нескольких областных центрах и в Киеве прошли массовые мероприятия, в том числе - у дипломатических учреждений РФ с целью недопущения выборов президента этой страны. На всех массовых мероприятиях правоохранители обеспечили безопасность граждан. Акции прошли без серьезных нарушений общественного порядка", - говорится в сообщении.

"В Киеве в полицию доставлены трое наиболее активных граждан, причастных к демонтажу конструкций с украинской символикой на Майдане Независимости. После проведения первоочередных действий правоохранители определятся с правовой квалификацией их действий", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на Майдане Независимости в центре Киева в воскресенье состоялся организованный партией "Рух новых сил" митинг с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко и других изменений в политической жизни Украины.

В ходе митинга участники акции разбирали металлические конструкции с символикой и надписями, посвященными 4-й годовщине незаконной аннексии Крыма РФ, которые были установлены на площади несколькими днями ранее, и к концу акции полностью их разобрали. В "Рухе новых сил" заявляли, что установкой этих конструкций власть пыталась помешать собраться протестующим.

Правоохранители не вмешивались в процесс разбора конструкций и никого не задерживали однако впоследствии начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что правоохранители задержали двоих активных участников акции протеста, проходившей на Майдане Независимости.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Акции протеста, Массовые мероприятия, Общественный порядок, Полиция.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Штаб: В зоне АТО наблюдалось относительное затишье В центре Киева дежурят 1500 правоохранителей В Одессе задержали преступную группу похитителей людей (Видео)

Последние новости

Бунтарский дух: принц Уильям оседлал мотоцикл и сыграл в футбольном матче В Николаеве застрелился руководитель аэропорта Не переставайте смеяться: вечерние анекдоты 18 марта
Сегодня читают
01 Паралимпиада-2018: итоговый медальный зачет
02 Захватывающие фильмы Люка Бессона, которые должен посмотреть каждый (Видео)
03 "Динамо" отказалось от продления контрактов с лидерами клуба
04 Биатлон. Результаты женской гонки преследования в Хольменколлене
05 Гвоздик, победив Амара, завоевал титул временного чемпиона мира
Новости сегодня
18:28 Азаров готов дать показания по делу Януковича
18:23 Смех до слез: аппетиту этих детей можно позавидовать
18:18 Хацкевич принял решение по Хачериди
18:16 Новый Холостяк рассказал, что его привлекает в девушках
18:07 Президент обратился к главе Нацассамблеи Катара встать на защиту крымских татар
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина и Кувейт будут сотрудничать в ряде сфер Украина и Кувейт будут сотрудничать в ряде сфер
Новости: На Украину надвигается очередной морозный циклон На Украину надвигается очередной морозный циклон
Новости: Массового выезда россиян для голосования на выборах президента РФ нет ГПСУ: Массового выезда россиян нет
Новости: Банальные ошибки, которые мы допускаем при зарядке смартфона Банальные ошибки, которые мы допускаем при зарядке смартфона
Добавить комментарий
0