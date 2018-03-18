В Одессе дважды "минировали" Генконсульство России

В результате обследования здания генерального консульства РФ в Одессе и территории Аркадии взрывоопасных устройств или предметов не обнаружено.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в 18:22, передает "Украинская правда".

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщается на странице полиции Одесской в Facebook, в воскресенье в 8:10 утра по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что улица Гагаринское плато заминирована.

Позже полиция заявила, что сообщение о минировании оказалось ложным.

В 14:40 по спецлинии "102" вновь поступило анонимное сообщение о том, что здание генерального консульства Российской Федерации по адресу улица Гагаринское плато, 14 и территория района Аркадия в Одессе заминированы.

На месте работали взрывотехники и кинологи, которые проверили территорию на наличие взрывоопасных предметов.