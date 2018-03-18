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В Киеве неизвестный избил женщину молотком
Новости Украины: Неизвестный бил женщину молотком по голове, чтобы забрать ее сумку на Героев Днепра.
В Киеве возле станции метро "Героев Днепра" неизвестный напал на женщину с молотком, чтобы забрать ее сумку, передает со ссылкой на информационные ресурсы в соцсети Facebook.
"Сегодня, примерно в 16:30, недалеко от станции метро Героев Днепра, на улице Озерной, неадекватый с молотком напал на женщину. Он бил ее по голове, для того, чтобы забрать сумку. Это увидели проходящие мимо люди и жильцы ближайших домов. Вызвали полицию и погнались за разбойником," - говорится в сообщении.
Сообщают, что спустя 5 минут преследования был задержан Патрульной полицией Киева.
На месте Скорая, патрули полиции, едет следственно-оперативная группа.
Telegraf.com.ua