В Киеве неизвестный избил женщину молотком

В Киеве возле станции метро "Героев Днепра" неизвестный напал на женщину с молотком, чтобы забрать ее сумку, передает со ссылкой на информационные ресурсы в соцсети Facebook.

"Сегодня, примерно в 16:30, недалеко от станции метро Героев Днепра, на улице Озерной, неадекватый с молотком напал на женщину. Он бил ее по голове, для того, чтобы забрать сумку. Это увидели проходящие мимо люди и жильцы ближайших домов. Вызвали полицию и погнались за разбойником," - говорится в сообщении.

Сообщают, что спустя 5 минут преследования был задержан Патрульной полицией Киева.

На месте Скорая, патрули полиции, едет следственно-оперативная группа.