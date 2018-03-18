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Во Львове протестовали против выборов в Крыму

Во Львове протестовали против выборов в Крыму
22:18 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Украины: Во Львове, около двух сотен людей в центре города провели акцию "Нет "выборам" в Крыму!".

Среди участников акции были не только львовяне, но и переселенцы из Крыма. Люди пришли с плакатами - "Нет выборам в Крыму", "Путин вон", "Нет! Аннексии".

Присутствующие также развернули большой флаг Украины.

Как сообщалось, во Львове местные активисты начали блокирование консульство.

Напомним, сегодня проходили выборы президента в России. Избирательные участки оккупанты развернули даже в аннексированном Крыму.

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Новости Украины, Выборы в Крыму, Выборы президента РФ, Крым, Львов, Протесты.
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