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Во Львове протестовали против выборов в Крыму
Новости Украины: Во Львове, около двух сотен людей в центре города провели акцию "Нет "выборам" в Крыму!".
Среди участников акции были не только львовяне, но и переселенцы из Крыма. Люди пришли с плакатами - "Нет выборам в Крыму", "Путин вон", "Нет! Аннексии".
Присутствующие также развернули большой флаг Украины.
Как сообщалось, во Львове местные активисты начали блокирование консульство.
Напомним, сегодня проходили выборы президента в России. Избирательные участки оккупанты развернули даже в аннексированном Крыму.
Telegraf.com.ua