Во Львове протестовали против выборов в Крыму

Среди участников акции были не только львовяне, но и переселенцы из Крыма. Люди пришли с плакатами - "Нет выборам в Крыму", "Путин вон", "Нет! Аннексии".

Присутствующие также развернули большой флаг Украины.

Как сообщалось, во Львове местные активисты начали блокирование консульство.

Напомним, сегодня проходили выборы президента в России. Избирательные участки оккупанты развернули даже в аннексированном Крыму.