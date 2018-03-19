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Населенные пункты в 7 областях Украины находятся без электричества

ЛЭП
08:52 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: В Украине из-за непогоды продолжают оставаться обесточенными 129 населенных пунктов.

В связи со сложными погодными условиями в ночь на понедельник обесточенными продолжают оставаться 129 населенных пунктов в 7 областях, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В течение 17-18 марта в результате осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 129 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Запорожская - 40, Николаевская - 35, Донецкая - 22, Днепропетровская - 17 Одесская - 10, Херсонская - 3 и Кировоградская – 2", – сказано в сообщении на сайте ведомства в понедельник утром.

Также в ГСЧС подчеркнули об обеспечении движения автомобильного транспорта на автодорогах.

Для расчистки дорог от Укравтодора привлечено 1 тыс. 120 ед. техники и 1 тыс. 470 человек.

Подразделения ГСЧС провели буксировку 308 ед. автотранспортных средств, оказали помощь 483 гражданам

Отмечается, что аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

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Новости Украины, ГСЧС, Населенные пункты, Непогода, Украина.
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