Погода на неделю: когда в Украину придет потепление

В первой половине рабочей недели с 19 по 23 марта в Украине ожидают морозы и снег. Начиная со среды, погода улучшится и на улице потеплеет. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

19-20 марта в связи со снегопадами, в Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что 20-го марта приблизится к Украине очередной циклон с юга Европы и снова ситуация усложнится, снегопады, дожди и сильный ветер.

Во вторник осадки пройдут по всей территории Украины.

Прогноз погоды на 20 марта (Фото: http: meteo.gov.ua)

На западе пройдет снег, температура днем – от 1 градуса тепла до 5 градусов мороза, ночью – -3 – -10; на востоке – мокрый снег, днем от 3 до 5 градусов мороза, ночью от 10 до 12 с отметкой минус. В центральной части также мокрый снег, днем 3-5 градусов ниже нуля, ночью – -9 – -11. На севере снег, дневная температура -3 – -6, ночная – -9 – -14, на юге – мокрый снег с дождем, днем от 1 градуса тепла до 1 градуса мороза, ночью от -3 до -5. В оккупированном Крыму ожидается дождь, температура днем от 7 до 9 с отметкой плюс, ночью от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. В Киеве пройдет снег, днем -3 – -5, ночью -10 - -12 градусов.

В среду погода в стране улучшится, в большинстве областей будет солнечно и без осадков.

Прогноз погоды на 21 марта (Фото: http: meteo.gov.ua)

На западе будет сухо, днем – от 0 до 2 градусов мороза, ночью – -3 – -7, на востоке – мокрый снег, днем от -1 до -3 градусов, ночью от 4 до 6 с отметкой минус. В центральной части пройдет снег, днем 1-3 градусов ниже нуля, ночью – -5 – -7. На севере снег выпадет только в Харьковской и Полтавской областях, на остальной территории – солнечно, дневная температура -1 – -4, ночная – -4 – -8; на юге будет солнечно и сухо, днем от 1 градуса тепла до 1 градуса мороза, ночью от -3 до -5. В оккупированном Крыму тоже будет солнечно, температура днем от 7 до 9 с отметкой плюс, ночью от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. В Киеве будет сухо, днем -2 – -4, ночью -6 - -8 градусов.

В четверг будет солнечно на севере страны, на остальной территории – осадки в виде снега, а иногда – дождя.

Прогноз погоды на 22 марта (Фото: http: meteo.gov.ua)

На западе пройдет снег, температура днем – от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, ночью -6 – -11. На востоке солнечно будет только в Луганской области, температура днем от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, ночью от 4 до 8 градусов с отметкой минус. В центре – от -1 до +2 днем и от -7 до -10 ночью, в Винницкой и Кировоградской областях снег, в Черкасской – без осадков. На севере будет солнечно и сухо, температура днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, ночью от -8 до -12. На юге снег, днем от 0 до 3 градусов тепла, ночью -3 – -7 градусов. В оккупированном Крыму пройдет дождь, днем воздух прогреется от 5 до 7 градусов, ночью температура снизится до 2 градусов. В Киеве осадков не предвидится, днем температура от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, ночью – от -9 до -11.

В пятницу погода немного улучшится.

Прогноз погоды на 23 марта (Фото: http: meteo.gov.ua)

На западе будет солнечно и сухо, днем от -1 до +4 градусов, ночью -7 – -12. На севере снег обещают только в Харьковской области, температура днем от -3 до +2, ночью – -8 – -12. На востоке пройдет снег, днем -2 – +1, ночью – -4 – -8, в центре снег прогнозируют только в Кропивницкому, днем от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, ночью от -8 до -12. На юге будет идти мокрый снег, днем от 0 до 3 градусов тепла, ночью от -3 до – 7. В оккупированном Крыму будет дождливо, днем воздух прогреется от 5 до 7 градусов тепла, ночью от 2 до 4 градусов. В Киеве будет солнечно, днем ожидается от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, ночью -9 – -11.