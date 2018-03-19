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Крымские татары у посольства РФ в Киеве провели акцию протеста

Ханский дворец
13:10 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Крымские татары у посольства РФ в Киеве протестовали против уничтожения Бахчисарайского дворца.

Крымские татары у российского посольства в Киеве протестовали против уничтожения Ханского дворца в Бахчисарае.

Как передает корреспондент, около 10 участников мероприятия вместе с председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым провели театрализованную акцию протеста.

Небольшой стилизованный макет Ханского дворца они замазали штукатуркой, что символизировало варварскую "реставрацию" оккупационными властями памятника истории крымскотатарского народа.

По словам Чубарова, чтобы спасти Ханский дворец от уничтожения, крымские татары совместно с Министерством иностранных дел провели 2 недели назад мероприятия в штаб-квартире ЮНЕСКО и в Постоянном представительстве Украины при ЮНЕСКО.

"Мы стараемся не только обратить внимание международного сообщества, но и сделать все, чтобы ЮНЕСКО осуществило конкретные шаги. Мы встретились с генеральным директором исполнительного совета ЮНЕСКО, где обратили внимание, что необходимо реализовывать рекомендации исполнительного совета, в которых поручается генеральному директору ЮНЕСКО организовать работу миссии в Крым, которая могла бы после этого отчитаться относительно сохранения памятников культуры во временно оккупированном Крыму" , - сказал он.

Однако, подчеркнул Чубаров, визит представителей ЮНЕСКО в Крым не состоялся, поскольку Россия блокирует посещения этой делегацией полуострова.

Представительница общественной организации "Крым SOS" Тамила Ташева отметила, что на материковой части Украины крымские татары начнут собирать подписи, чтобы призвать ЮНЕСКО и другие международные организации, занимающиеся культурным наследием во всем мире, остановить Россию в разрушении Ханского дворца.

"Такие же подписи мы будем собирать в Крыму, и в ближайшее время мы проведем акции в других странах и городах мира - Брюсселе, Вашингтоне, Варшаве, в Турции и, возможно, в Германии", - сказала она.

Также Ташева отметила, что сегодняшней акцией у российского посольства участники показали, "что два человека, которые ответственны за все, что происходит в Крыму, - это так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов и президент РФ Владимир Путин, которые дают непосредственные приказы уничтожать культуру крымских татар, чтобы уничтожить их мир на территории Крыма".

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Новости Украины, Бахчисарай, Крым, Крымские татары, Рефат Чубаров, Ханский дворец, ЮНЕСКО.
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