Госохрана с собаками осматривала здание Верховной Рады

Меры безопасности в Верховной Раде "немного усилены" в связи с последними событиями.

Как передает корреспондент, об этом в комментарии журналистам заявил руководитель Государственной службы охраны Валерий Гелетей, комментируя осмотр кулуаров парламента на наличие взрывоопасных предметов.

"Сегодня меры безопасности немного усилены в связи с тем, что происходит, с теми заявлениями руководителей спецслужбы и с теми задержаниями", - пояснил он.

Гелетей подчеркнул, что работники службы охраны "делают свою работу". "Хотим, чтобы все себя чувствовали безопасно в ВР - не только народные депутаты, но и все кто приходит в парламент", - добавил он.

По словам Гелетея, проверяется не только здание парламента, но и "все места возле Верховной Рады".

Он сообщил, что в результате осмотра помещений парламента посторонних опасных предметов не обнаружено.

Сегодня представители госохраны с собаками проводили осмотр кулуаров парламента. Также здание парламента проверяли с помощью специальных устройств, которые обнаруживают взрывчатые предметы. Представители охраны отказывались от объяснений, с чем связана проверка.