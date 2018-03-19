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Карта АТО: Противник стрелял по Авдеевке

Украинские военные
14:08 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: www.mil.gov.ua

Новости Украины: В штабе АТО сообщили, что возле Авдеевки противник открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия по украинским позициям.

В течение минувших суток на Донбассе зафиксировано два обстрела со стороны боевиков, один украинский военный получил боевую травму. Об этом заявил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк.

"Во время вражеского обстрела один украинский защитник получил боевую травму. Он доставлен в лечебное заведение и оказана необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья оценивается как средней тяжести", - сказал спикер.

По его словам, на Донецком направлении противник дважды открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия по нашим позициям недалеко от Авдеевки.

В то же время Гуцуляк заметил, что на Луганском направлении вторые сутки подряд сохраняется тишина.

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Все по теме:

Новости Украины, Авдеевка, Карта АТО, Обстрелы, Ситуация на Донбассе, Штаб АТО.
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