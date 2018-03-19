Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Раду законодательно запретят вносить оружие и взрывчатку В Раду законодательно запретят вносить оружие и взрывчатку
Новости: Наблюдатели ОБСЕ отчитались о ходе выборов в России Наблюдатели ОБСЕ отчитались о ходе выборов в России
Новости: Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя
Новости: Вскоре состоится запуск ракеты-носителя Falcon 9 Вскоре состоится запуск ракеты-носителя Falcon 9
X

В Минэкологии отметили повышение безопасности в зоне ЧАЭС

Чернобыльская АЭС
15:19 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Радиационная безопасность в зоне ЧАЭС существенно повышается после возведения арки над четвертым энергоблоком.

Уровень радиационной безопасности в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС существенно повышается после возведения над четвертым энергоблоком станции нового безопасного конфайнмента (арки).

Герметичную мембрану установили на Арку ЧАЭС
Герметичную мембрану установили на Арку ЧАЭСЧитать полностью

Об этом во время пресс-конференции заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

"Уровень экологической и радиационной безопасности в Чернобыльской зоне существенно улучшается и существенно повышается", - сказал Семерак.

По его словам, улучшение экологических показателей произошло благодаря тому, что над четвертым энергоблоком ЧАЭС (разрушенным в 1986 году в результате аварии) был построен новый безопасный конфайнмент, который в настоящее время готовится к введению в эксплуатацию.

"На сегодня завершаются работы по введению этого объекта эксплуатацию. Также завершается строительство хранилища для отработавшего ядерного топлива ЧАЭС", - отметил министр, добавив, что отработавшее топливо будет постепенно перевезено из старого хранилища в новое.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ЧАЭС, Чернобыль, Чернобыльская АЭС.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Запорожье трамвай сошел с рельс и протаранил забор Осужденный в Крыму украинский активист Балух объявил бессрочную голодовку Ситуация на дорогах Украины

Последние новости

Еще одного бразильца "Шахтера" уровень чемпионата Украины не удовлетворяет До боли смешные снимки в стиле "деревенский гламур" Певица Селена Гомес шокировала фанатов своей неидеальной фигурой
Сегодня читают
01 Найденный в США древний пистолет поставил археологов в тупик
02 Хачериди прокомментировал свое поведение и решение Хацкевича
03 Один бокал красного вина приравнивается к тренировке в спортзале
04 Потап оставил Зианджу в проекте "Голос страны" (Видео)
05 В Украине могут внести ряд изменений в закон о гражданстве
Новости сегодня
15:56 В Лос-Анджелесе строят музей по проекту создателя Звездных войн
15:55 В Днепре могут объявить выходные из-за непогоды
15:54 Как выглядит Венеция без воды: необычные кадры "обезвоженных" улиц (Фото)
15:52 Молдаване попали под французский суд за кражу 250 элитных велосипедов
15:51 Невероятной красоты пляжи, где можно обойтись без "розовых очков" (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Госохрана с собаками осматривала здание Верховной Рады Госохрана с собаками осматривала здание Верховной Рады
Новости: Погода на неделю: когда в Украину придет потепление Погода на неделю: когда в Украину придет потепление
Новости: Парубий сообщил, какие вопросы Рада рассмотрит на этой неделе Какие вопросы Рада рассмотрит на этой неделе
Новости: 6-летняя дочь Бейонсе приобрела книги за огромные деньги 6-летняя дочь Бейонсе приобрела книги за огромные деньги
Добавить комментарий
0