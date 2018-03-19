В Минэкологии отметили повышение безопасности в зоне ЧАЭС

Уровень радиационной безопасности в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС существенно повышается после возведения над четвертым энергоблоком станции нового безопасного конфайнмента (арки).

Об этом во время пресс-конференции заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

"Уровень экологической и радиационной безопасности в Чернобыльской зоне существенно улучшается и существенно повышается", - сказал Семерак.

По его словам, улучшение экологических показателей произошло благодаря тому, что над четвертым энергоблоком ЧАЭС (разрушенным в 1986 году в результате аварии) был построен новый безопасный конфайнмент, который в настоящее время готовится к введению в эксплуатацию.

"На сегодня завершаются работы по введению этого объекта эксплуатацию. Также завершается строительство хранилища для отработавшего ядерного топлива ЧАЭС", - отметил министр, добавив, что отработавшее топливо будет постепенно перевезено из старого хранилища в новое.