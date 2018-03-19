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В Украине пресекли популяризацию т.н. "Житомирской народной республики"

СБУ
15:45 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: СБУ заблокировала попытку популяризации в соцсети так называемой "Житомирской народной республики".

Служба безопасности Украины заблокировала попытку популяризации так называемой "Житомирской народной республики" в одной из соцсетей.

Об этом корреспонденту сообщили в пресс-группе СБУ в Житомирской области.

"Так, в конце прошлой недели сотрудники СБ Украины заблокировали новые попытки кремлевских пропагандистов популяризировать в Интернете так называемую "Житомирскую народную республику", - сказано в сообщении.

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Оперативники спецслужбы установили, что для создания необходимой "картинки" злоумышленники использовали реальные персональные данные жителей Житомирской области, от имени которых зарегистрировали фейковые аккаунты. Через них они дистанционно администрировали страницы и наполняли их антиукраинской информацией.

"Правоохранители, в частности, задокументировали, что российские пропагандисты использовали личную информацию и фотографии жительницы одного из райцентров области для создания сообщества так называемой "Житомирской народной республики". Этот ресурс также использовался для распространения пророссийской пропаганды, поддержки и популяризации террористических организаций "Д/ЛНР". Женщина даже не подозревала о своей "причастности" к созданию антиукраинской страницы", - отмечают в СБУ.

Сотрудники спецслужбы также установили, что большинство учетных записей, с которых поддерживали "лайками" антиукраинские посты, имеют явные признаки "интернет-ботов", только некоторые из них принадлежат реальным пользователям соцсети.

"Служба в рамках действующего законодательства приняла необходимые меры для блокирования Интернет-сообщества фейковой "ЖНР" и прекращения ее информационного наполнения", - подчеркнули в СБУ.

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Новости Украины, Житомирская область, СБУ, Сепаратизм, Соцсети, Украина.
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