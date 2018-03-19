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В Черновцах на рынке вспыхнул масштабный пожар
16:01 Сегодня Телеграф
Фото: ГСЧС
Новости Украины: В Черновцах горит сектор продажи ковров на Калиновском рынке.
Спасатели ликвидируют пожар, возникший на территории Калиновского рынка в Черновцах.
Как сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар возник около 13:40 на территории Калиновского рынка, в секторе продажи ковров, огонь охватил площадь около 1000 кв.м.
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По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
К ликвидации пожара привлечены 9 единиц техники и 39 человек личного состава ГСЧС.
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