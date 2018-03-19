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Прогноз погоды в Украине на 20 марта: сильные снегопады и гололед

Снегопад
16:21 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В ближайшие дни в Украине по-прежнему будут снегопады и метели, а на дорогах – гололедица.

Завтра, 20 марта, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

20 марта на дорогах Украины гололедица; днем в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях сильные осадки (снег, мокрый снег), местами налипание мокрого снега, гололед.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта (уровень угрозы для автотранспорта 2 (желтый), местами в центральных и прикарпатских областях 3 (красный)), также усложнят работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства", – предупредили в ГСЧС.

На западе пройдет снег, температура днем – от 1 градуса тепла до 5 градусов мороза, ночью – -3 – -10; на востоке – мокрый снег, днем от 3 до 5 градусов мороза, ночью от 10 до 12 с отметкой минус.

В центральной части также мокрый снег, днем 3-5 градусов ниже нуля, ночью – -9 – -11.

На севере снег, дневная температура -3 – -6, ночная – -9 – -14, на юге – мокрый снег с дождем, днем от 1 градуса тепла до 1 градуса мороза, ночью от -3 до -5.

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В оккупированном Крыму ожидается дождь, температура днем от 7 до 9 с отметкой плюс, ночью от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

В Киеве пройдет снег, днем -3 – -5, ночью -10 - -12 градусов.

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Все по теме:

Новости Украины, 20 марта, Гололед, Метель, Погода в регионах Украины, Прогноз погоды в Украине, Снегопад.
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