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Разведка: На Донбассе распространяют слухи о возобновлении боев

Донбасс
18:10 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Российская пропаганда пугает Донбасс слухами о возобновлении боевых действий.

Командование российских оккупационных войск на оккупированном Донбассе дополнительно увеличивает идеологическую и воспитательную работу в соединениях и частях так называемых "1-го" и "2-го армейских корпусов" российско-оккупационных войск. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на сведения Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Увеличено количество и продолжительность занятий по направлению так называемого "политического информирования" в передовых подразделениях противника. Это связано с усилением сомнений среди российских военнослужащих в правильности политического внешнеполитического курса руководства РФ и легитимности и законности деятельности оккупационных администраций на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - сказал он.

Наряду с этим он отметил, что "русскими пропагандистами интенсивно распространяются слухи о возобновлении активных боевых действий в связи с изменением Украины формата проведения АТО".

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Новости Украины, АТО, Боевые действия, Донбасс, Минобороны, Разведка.
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