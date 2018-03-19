Разведка: На Донбассе распространяют слухи о возобновлении боев

Командование российских оккупационных войск на оккупированном Донбассе дополнительно увеличивает идеологическую и воспитательную работу в соединениях и частях так называемых "1-го" и "2-го армейских корпусов" российско-оккупационных войск. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на сведения Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Увеличено количество и продолжительность занятий по направлению так называемого "политического информирования" в передовых подразделениях противника. Это связано с усилением сомнений среди российских военнослужащих в правильности политического внешнеполитического курса руководства РФ и легитимности и законности деятельности оккупационных администраций на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - сказал он.

Наряду с этим он отметил, что "русскими пропагандистами интенсивно распространяются слухи о возобновлении активных боевых действий в связи с изменением Украины формата проведения АТО".