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ООН: За три месяца на Донбассе погибли 12 гражданских

Авдеевка
21:40 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: От боевых действий на Донбассе за три месяца погибли 12 гражданских.

С 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года на Донбассе из-за войны погибли 12 гражданских лиц.

Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, сообщает Украинская правда.

"УВКПЧ также задокументировало в целом 73 жертвы среди гражданского населения, в связи с конфликтом, в частности, 12 погибших и 61 раненых", - говорится в сообщении.

В докладе отмечают, что эти данные на 16 процентов меньше, чем в предыдущем отчетном периоде. Однако "количество жертв среди гражданского населения в результате обстрелов удвоилось и выросло на 66,7 процентов".

УВКПЧ не могло определить, какая сторона конфликта несет ответственность за жертвы среди гражданского населения. Однако в докладе предполагают, что ответственность за гражданские жертвы несут обе стороны конфликта.

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Новости Украины, ВСУ, Донбасс, Конфликт на Донбассе, ООН.
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