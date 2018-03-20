Названы подробности взрыва в многоэтажке на Оболони в Киеве (Видео)

В Киеве в результате взрыва в многоэтажке на Оболони пострадали двое человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

“В результате взрыва пострадали двое мужчин, их госпитализировали. Предварительно установлено, что причиной конфликта стал спор относительно права собственности и пользования квартирой”, - говорится в сообщении.

Во время обыска в помещении правоохранители обнаружили 500 патронов, гранату Ф-1 и сигнальную ракету. Все изъятые предметы направили на экспертизу.

По факту покушения на преднамеренное убийство следственным отделом Оболонского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 2 п. 5 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают всех участников конфликта и его обстоятельства. После проведения экспертиз возможна дополнительная квалификация происшествия.

Как сообщалось ранее, в Киеве на Оболони в подъезде многоэтажки на улице Приречная произошел взрыв.

По данным полиции, во время конфликта между хозяином одной из квартир и неизвестными началась драка, после чего раздался взрыв, предположительно, осколочной гранаты.