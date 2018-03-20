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Названы подробности взрыва в многоэтажке на Оболони в Киеве (Видео)

Названы подробности взрыва в многоэтажке на Оболони в Киеве
00:01 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: НПУ

Новости Украины: Во время обыска в помещении правоохранители обнаружили 500 патронов, гранату Ф-1 и сигнальную ракету.

В Киеве в результате взрыва в многоэтажке на Оболони пострадали двое человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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“В результате взрыва пострадали двое мужчин, их госпитализировали. Предварительно установлено, что причиной конфликта стал спор относительно права собственности и пользования квартирой”, - говорится в сообщении.

Во время обыска в помещении правоохранители обнаружили 500 патронов, гранату Ф-1 и сигнальную ракету. Все изъятые предметы направили на экспертизу.

По факту покушения на преднамеренное убийство следственным отделом Оболонского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 2 п. 5 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают всех участников конфликта и его обстоятельства. После проведения экспертиз возможна дополнительная квалификация происшествия.

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Как сообщалось ранее, в Киеве на Оболони в подъезде многоэтажки на улице Приречная произошел взрыв.

По данным полиции, во время конфликта между хозяином одной из квартир и неизвестными началась драка, после чего раздался взрыв, предположительно, осколочной гранаты.

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Новости Украины, Взрыв, Киев, НПУ, Оболонь.
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