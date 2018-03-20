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Ситуация на Донбассе: один обстрел, украинский военный ранен

ВСУ
07:30 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Боевики открывали огонь возле Новогригорьевки, ранен военнослужащий ВСУ.

За прошедшие сутки боевики один раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, вследствие чего ранение получил украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"За прошедшие сутки российские оккупанты в очередной раз нарушили условия перемирия. Зафиксирован один обстрел опорных пунктов сил АТО на донецком направлении", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

На донецком направлении из стрелкового оружия боевики вели огонь по укреплениям украинских защитников вблизи Новогригорьевки. В результате обстрела один украинский защитник получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь.

"На луганском направлении режима всеобъемлющего прекращения огня враг придерживался в полной мере", – добавили в пресс-центре.

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Новости Украины, Боевики, ВСУ, Донбасс, Штаб АТО.
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