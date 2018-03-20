Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Климкин предложил усилить давление на Россию Климкин предложил усилить давление на Россию
Новости: Закон об образовании: Венгрия поставила Украине новый ультиматум Закон об образовании: Венгрия поставила Украине новый ультиматум
Новости: Коноплянка: Давно не получал игровой практики Коноплянка: Давно не получал игровой практики
Новости: Океанологи обнаружили возле кратера действующего вулкана крупных акул (Видео) Океанологи были шокированы жизнью акул в кратере действующего вулкана
X

В Одесской области без тепла остаются 2 тысячи жителей

Отопление
08:43 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Более 2 тыс. жителей Одесской области остаются без теплоснабжения.

В с. Крыжановка Лиманского района (Одесская обл.) из-за отсутствия лимита газа без теплоснабжения остаются 8 многоэтажных домов, в которых проживает более 2 тыс. жителей, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"18 марта в ГСЧС поступила информация о том, что в с. Крыжановка Лиманского района из-за отсутствия лимита газа осталось без газоснабжения 8 крышных котельных, обеспечивающих теплоснабжением 8 многоэтажных домов (около 2 тыс. 120 абонентов, всего в ЖК "Суворовский" проживает 6,5 тыс. чел.)", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

В информации подчеркивается, что состоянием на утро вторника газоснабжение не восстановлено.

"По состоянию на 7:00 20 марта газоснабжение не восстановлено, проводятся работы по оформлению документов для получения лимита газа. Температура воздуха 3 градуса мороза", – сказано в сообщении.

Спасатели подчеркнули, что ситуация находится на контроле ГСЧС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ГСЧС, Лиманский район, Одесская область, Отопление.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

ООН: За три месяца на Донбассе погибли 12 гражданских В Черновцах горел один из крупнейших рынков в Украине: тушили более пяти часов Непогода в Украине: обесточены более полусотни населенных пунктов

Последние новости

В Украине зарегистрировано более 3000 беженцев Девушка делает для Instagram снимки с мужчинами, которые к ней пристают (Фото) Мейвезер: Мог бы приобрести "Ньюкасл" и позвать туда Роналду
Сегодня читают
01 У Порошенко анонсировали важное видео по Савченко
02 Погба перед матчем с Россией покрасился в желто-синий цвет
03 Океанологи были шокированы жизнью акул в кратере действующего вулкана
04 Ученые заявили, что перед динозаврами на Земле господствовали предки млекопитающих
05 Суркис - о присутствии Папа Гуйе на тренировках "Динамо"
Новости сегодня
08:47 Сборная Украины собралась в Харькове, но тренировку отменили из-за непогоды
08:39 Уникальная модель Ferrari выставлена на продажу
08:32 Стаховский вышел в финал квалификации турнира в Майами
08:27 Брата стрелка из Флориды задержали за проникновение на территорию школы
08:25 Сегодня всемирный день отказа от мяса
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: У Порошенко анонсировали видео по Савченко, которое "шокирует все общество" У Порошенко анонсировали важное видео по Савченко
Новости: МИД Украины осудило антиукраинскую акцию польских националистов МИД Украины осудило акцию польских националистов
Новости: В ГПУ сообщили о результатах обысков в офисах "Новой почты" В ГПУ сообщили о результатах обысков в офисах "Новой почты"
Новости: Рецепт дня: курица по-французски с йогуртом в мультиварке Рецепт дня: курица по-французски с йогуртом в мультиварке
Добавить комментарий
0