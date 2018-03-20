Пьяный водитель в Харькове разбил три автомобиля

В Харькове пьяный водитель ВАЗ, убегая с места дорожно-транспортного происшествия, протаранил автомобиль полицейских, в результате чего травмы получили двое патрульных.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова, вчера, 19 марта, около 20.10 патрульные стали свидетелями автоаварии на улице Шeвчeнко. По данным полиции, водитель ВАЗ-21099 не избрал безопасную дистанцию и врезался в Ford Ecosport, после чего, не остановившись, скрылся с места происшествия. Патрульные начали преследовать автомобиль нарушителя, на требования остановиться он не реагировал. Через несколько минут на улице Академика Павлова водитель ВАЗ допустил столкновение со служебным автомобилем полиции Toyota Prius.

В результате дорожно-транспортных происшествий пострадали двое полицейских, которые находились в служебном авто, а также пассажир автомобиля Ford. Пострадавших госпитализировали. Водителя ВАЗ полицейские задержали на месте происшествия. Мужчина имел признаки алкогольного опьянения.