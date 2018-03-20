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В Одессе повредили памятник архитектуры

Фонтан "Нимфа"
10:02 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото из открытых источников

Новости Украины: Вандалы повредили скульптурную композицию фонтана "Нимфа".

Как сообщили в пресс-службе Одесской мэрии в историческом центре Одессы ночью от действий вандалов пострадал памятник архитектуры и градостроительства местного значения - скульптурная композиция декоративного фонтана "Нимфа", установленного в сквере Пале-Рояль.

Отмечается, что пострадавшая скульптура в ближайшее время будет обследована специалистами управления по вопросам охраны культурного наследия Одесского городского совета и коммунального предприятия "Сервисный центр". После составления дефектного акта, будет составлено задание для ремонтно-реставрационных работ данного памятника, после чего можно будет приступить к восстановлению скульптуры. От композиции, в частности, оторвана чаша.

Фото: http://omr.gov.ua

Фонтан второй половины ХІХ века, расположенный в сквере Пале-Рояль, является памятником архитектуры и градостроительства местного значения (охранный номер 409-Ед.) Скульптура создана скульптором Н. Степановым, несколько раз реставрирована. По факту случившегося полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Новости Украины, Вандалы, Одесса, Пале-Рояль, Повреждение, Фонтан "Нимфа".
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