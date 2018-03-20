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ГСЧС: За 2 месяца уничтожено 10000 взрывоопасных предметов

Саперы
11:38 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Саперы ежедневно проводят работы по обследованию территории страны, выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов.

Пиротехнические подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с начала года уничтожили уже более 10 тысяч взрывоопасных предметов в Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

"Пиротехнические подразделения ГСЧС Украины ежедневно проводят работы по обследованию территории страны, выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов, как времен прошлых войн, так и современных боеприпасов. Только за минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС осуществили 20 выездов, во время которых изъяли и уничтожили 284 взрывоопасных предмета", - говорится в сообщении. "Всего с начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 10 379 взрывоопасных предметов, в том числе 107 авиационных бомб", - сообщили в ГСЧС.

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Все по теме:

Новости Украины, Боеприпасы, Взрывоопасные предметы, ГСЧС, Саперы, Уничтожение.
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