Аграрии перекрывают дороги в Украине

Всеукраинский совет аграриев анонсировал на сегодня, 20 марта, начало бессрочной акции по перекрытию дорог международного значения в 15 пунктах. Об этом сообщает пресс-служба ВАР.

"20 марта, в 10.00 аграрии со всей Украины начнут бессрочные акции по перекрытию основных автомагистралей страны", - говорится в сообщении. По предварительной информации, аграрии заблокируют дороги в Черкасской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Черниговской, Ривненской, Одесской, Киевской и Хмельницкой областях на участках:

Черкасская обл.: автодорога Е-95, пост полиции, недалеко от г.Умань;

Винницкая обл.: автодорога М-12, с. Степовое;

Полтавская обл.: автодорога М-03, с.Чутово;

Кировоградская обл.: автодорога М-12, в 10 км. от г.Новоархангельск;

Кировоградская обл.: автодорога М-14, последний пешеходный переход на выезде из г.Кропивницкий в сторону г.Николаев;

Харьковская обл: автодорога М-03, пгт Песочин;

Черниговская обл: автодорога М-01, с. Копти;

Ривненская обл: автодорога М-06, с.Головница, 1,5 км от поста полиции возле г.Корец;

Одесская обл: автодорога М-15, с. Кирнички (Измаильский р-н);

Киевская обл: автодорога Е-95, с. Ивановка;

Киевская обл: автодорога М-06, пешеходный переход на грани Макаровского р-на и Житомирской обл.;

Хмельницкая обл.: автодорога Е- 50, с. Прибугское;

Одесская обл: автодорога Р-70, г. Овидиополь, ул.Евгения Колисниченко, 140;

Ивано-Франковская: автодорога Н-10, с.Снятын, на границе с Черновицкой обл.;

Сумская область: автодорога Н-07, Сумы - Киев, район села Симоновка.

Аграрии требуют от Верховной Рады поддержать законопроект №7403-2, которым возвращается возмещение НДС при экспорте сои и рапса. Утверждают, что его уже поддержали четырнадцать областных советов. Предупредительная акция с перекрытием автодорог состоялась 15 марта.