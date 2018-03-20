Спасательная операция: на Днепре спасали рыбаков (Видео)

Сложную спасательную операцию по спасению рыбаков пришлось провести специалистам ГСЧС вечером на Днепре. Так, в 17:35 спасателям обратились за помощью трое рыбаков. По словам пострадавших они плыли на лодке в районе развлекательного комплекса «Робинзон». На расстоянии около 500 метров от берега попали в ледовый плен. Как стало известно впоследствии, под вечер мужчины вышли на рыбалку. Впоследствии, из-за мороза, появились проблемы с двигателем, но несмотря на усилия мужчин вышел из строя. Пока моторист пытался починить двигатель, дрейфующий лодка льдом начало затирать на торосы. Попытки рыбаков вывести лодки из под ледяного удара на веслах успеха не имели. Когда лодка окончательно были заблокирована льдом и в ней появилась вода, мужчины решили обратиться за помощью к спасателям. Сразу после получения сообщения на место происшествия выехали специалисты водолазной группы, медики, психологи и инженерная группа аварийно-спасательного отряда спецназначения. Поиски мужчин проводили с помощью установленной на берегу специальной осветительной башни, которую использовали в качестве маяка, катера на воздушной подушке «Пегас» и квадрокоптера. Обследовав прожекторами акваторию, в течение получаса спасатели установили точное местонахождение рыбаков. Однако ситуацию осложняли сильные торосы, окруживших лодку. При таких условиях добраться до лодки рыбаков на катере на воздушной подушке было невозможно, поэтому руководитель водолазной группы принял решение проводить эвакуацию людей вплавь через ледовое поле и ледяные осколки. Взяв с собой еще один гидрокостюм, спасатель пробил грудью водную дорожку к лодке рыбаков, где одел его в одного из мужчин и вместе с ним, поддерживая и страхуя, перетащил его через ледяное поле к катеру ГСЧС. Чтобы эвакуировать всех пострадавших с полузатопленного лодки спасателю пришлось сделать 6 заплывов, каждый из которых был чрезвычайно опасным. В 19:50 пострадавшие были доставлены на берег. От медицинской помощи спасенные отказались.