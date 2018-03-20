"Киевавтодор" готов к снегопаду

255 единиц снегоуборочной и 127 единиц вспомогательной техники предприятий коммунальной корпорации "Киевавтодор", а также 50 бригад по ручной уборке в составе 353 работников дежурят в столице и готовы к работе в усиленном режиме. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киевавтодор".

"С 13.00 снегоуборочная техника "Киевавтодора" была размещена на исходных позициях во всех районах города. Такая практика позволяет дорожникам оперативно начать работы по обработке дорог столицы посыпочными материалами и не допустить образования гололеда и снежных накатов. Сейчас дорожно-эксплуатационные предприятия уже начали проводить превентивную обработку дорог. По прогнозу Гидрометцентра, снегопад продлится в городе до среды", - говорится в сообщении. "Киевавтодор" просит водителей не парковаться вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.