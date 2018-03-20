На Закарпатье нашли двух заблудившихся туристов

Спасатели нашли в районе урочища Драгобрат Раховского района двух туристов из Одесской области, которые заблудились во время катания на лыжах. Об этом сообщил пресс-центр управления ГСЧС Украины в Закарпатской области.

"20 декабря в 12:25 в оперативно-спасательную службу Закарпатья сообщили, что в районе урочища Драгобрат Раховского района во время катания на лыжах потеряли ориентир на местности и заблудились двое жителей г. Ильичевск Одесской области 1975 и 1982 рождения", - отметили в ГСЧС.

Заблудившихся туристов нашли в 13:40. Состояние пострадавших было удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждались.

Напомним, трое туристов во время прохождения туристического маршрута заблудились в районе горы Поп Иван Раховского района Закарпатской области. Один из них погиб от сердечного приступа.