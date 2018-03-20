Заместитель Труханова решением суда не отстранен от должности

Апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайству САП относительно отстранения заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана от должности.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"20 марта 2018 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева рассмотрела апелляционную жалобу прокурора в уголовном производстве в отношении подозреваемого Вугельмана, поданную на постановление следственного судьи Соломенского районного суда Киева от 1 марта 2018 года. ... По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 1 марта 2018 года оставили без изменений, апелляционную жалобу прокурора - без удовлетворения", - проинформировали в суде.

Кроме того, суд оставил Вугельману меру пресечения в виде взятия на поруки народных депутатов Александра Пресмана из группы "Возрождение" и Юрия Мирошниченко из фракции "Оппозиционного блока".