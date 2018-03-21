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Декоммунизация: под Киевом демонтировали памятник литературному персонажу

Декоммунизация: под Киевом демонтировали памятник литературному персонажу
01:27 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Националистическая организация "С14" на своей странице в Facebook рассказала, что памятник был демонтирован общими усилиями "С14", Нацкорпуса и Нацдружин.

В городе Боярка Киевской области демонтировали памятник Павлу Корчагину, который является главным героем романа Николая Островского "Как закалялась сталь".

Об этом сообщили в отделе информационно-аналитического обеспечения Боярского городского совета.

"Его не снесли. Это городской совет красиво и цивилизованно забрал памятник Корчагину в соответствии с решением о декоммунизации. Они его забрали уже в отведенное место", - сообщили в мэрии.

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Памятник демонтировали 20 марта около 11:00, добавили в ведомстве.

"Неделю назад там люди собирались, городской совет дал обещание, что в течение недели его демонтируют. Так и выполнили", - отметили в отделе горсовета.

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Националистическая организация "С14" на своей странице в Facebook рассказала, что памятник был демонтирован общими усилиями "С14", Нацкорпуса и Нацдружин.

"Корчагина в Боярке больше нет. Памятник литературному герою, борцу с украинской независимостью в 1918 году убрала местная власть благодаря добрым людям из "С14", Нацкорпуса и Нацдружин", - говорится в сообщении организации.

Напомним, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что процесс декоммунизации в Украине фактически завершен.

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Отметим что Верховная Рада в апреле 2015 года приняла правительственный законопроект об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику. Согласно закону, символика и пропаганда нацизма, национал-социализма, их ценностей, любая деятельность нацистских, фашистских группировок в Украине запрещены.

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Новости Украины, Боярка, Декоммунизация, Как закалялась сталь, Киев, Нацкорус, Николай Островский, Новости Киева, Павел Корчагин, С14.
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