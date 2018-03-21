Декоммунизация: под Киевом демонтировали памятник литературному персонажу
Новости Украины: Националистическая организация "С14" на своей странице в Facebook рассказала, что памятник был демонтирован общими усилиями "С14", Нацкорпуса и Нацдружин.
В городе Боярка Киевской области демонтировали памятник Павлу Корчагину, который является главным героем романа Николая Островского "Как закалялась сталь".
Об этом сообщили в отделе информационно-аналитического обеспечения Боярского городского совета.
"Его не снесли. Это городской совет красиво и цивилизованно забрал памятник Корчагину в соответствии с решением о декоммунизации. Они его забрали уже в отведенное место", - сообщили в мэрии.
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Памятник демонтировали 20 марта около 11:00, добавили в ведомстве.
"Неделю назад там люди собирались, городской совет дал обещание, что в течение недели его демонтируют. Так и выполнили", - отметили в отделе горсовета.
Националистическая организация "С14" на своей странице в Facebook рассказала, что памятник был демонтирован общими усилиями "С14", Нацкорпуса и Нацдружин.
"Корчагина в Боярке больше нет. Памятник литературному герою, борцу с украинской независимостью в 1918 году убрала местная власть благодаря добрым людям из "С14", Нацкорпуса и Нацдружин", - говорится в сообщении организации.
Напомним, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что процесс декоммунизации в Украине фактически завершен.
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