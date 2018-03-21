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Киевлянам предстоит проголосовать за туристический талисман города

Киев
04:06 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: В столице стартовал конкурс на лучший туристический талисман города, победитель конкурса получит 150 тысяч гривен.

В Киеве начался конкурс на определение лучшего талисмана города. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как сообщили представители городской администрации, цель конкурса - сформировать и поддерживать позитивный образ Киева. Выбор талисмана, считают в КГГА, поможет создать образ Киева как современного европейского мегаполиса с многовековой историей на международном туристическом рынке.

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Перед участниками конкурса поставили задание создать особого персонажа, который будет представлять собой Киев. Это может быть животное, сказочный зверек, любое мифическое или реальное существо, отметили организаторы. При этом принять участие в конкурсе могут как компании, так и "вольные художники" - и юридические, и физические лица.

Сам конкурс будет проходить в три этапа. Во время первого, с 19 марта по 29 мая, будет вестись прием конкурсных работ. Затем в течение месяца, с 1 июня по 2 июля, с помощью жюри и онлайн-голосования будут определены 10 лучших работ.

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Городская администрация также огласила состав жюри: в него вошли директор департамента культуры КГГА Диана Попова, основатель студии веб-дизайна Vintage Евгений Кудрявченко, гид и автор проекта "Шукай" Юлия Бевзенко, общественный деятель и ресторатор Дмитрий Борисов, основательница проекта Port Creative Hub Екатерина Тейлор, эксперт по маркетингу Андрей Федоров и журналистка, соосновательница пиар-агентства Gres Todorchuk PR Ярослава Гресь.

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Третий этап конкурса стартует 9 июля и продлится до 16 июля. В течение 7 дней из 10 отобранных работ определят одну лучшую, которая и станет официальным туристическим талисманом Киева. Победителю также достанется премия в размере 150 тысяч гривен.

Определение победителя и финальная пресс-конференция назначены на 16 июля.

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Новости Украины, Голосование, КГГА, Киев, Конкурс, Новости Киева, Талисман, Туризм.
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