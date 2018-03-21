Киевлянам предстоит проголосовать за туристический талисман города

В Киеве начался конкурс на определение лучшего талисмана города. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как сообщили представители городской администрации, цель конкурса - сформировать и поддерживать позитивный образ Киева. Выбор талисмана, считают в КГГА, поможет создать образ Киева как современного европейского мегаполиса с многовековой историей на международном туристическом рынке.

Перед участниками конкурса поставили задание создать особого персонажа, который будет представлять собой Киев. Это может быть животное, сказочный зверек, любое мифическое или реальное существо, отметили организаторы. При этом принять участие в конкурсе могут как компании, так и "вольные художники" - и юридические, и физические лица.

Сам конкурс будет проходить в три этапа. Во время первого, с 19 марта по 29 мая, будет вестись прием конкурсных работ. Затем в течение месяца, с 1 июня по 2 июля, с помощью жюри и онлайн-голосования будут определены 10 лучших работ.

Городская администрация также огласила состав жюри: в него вошли директор департамента культуры КГГА Диана Попова, основатель студии веб-дизайна Vintage Евгений Кудрявченко, гид и автор проекта "Шукай" Юлия Бевзенко, общественный деятель и ресторатор Дмитрий Борисов, основательница проекта Port Creative Hub Екатерина Тейлор, эксперт по маркетингу Андрей Федоров и журналистка, соосновательница пиар-агентства Gres Todorchuk PR Ярослава Гресь.

Третий этап конкурса стартует 9 июля и продлится до 16 июля. В течение 7 дней из 10 отобранных работ определят одну лучшую, которая и станет официальным туристическим талисманом Киева. Победителю также достанется премия в размере 150 тысяч гривен.

Определение победителя и финальная пресс-конференция назначены на 16 июля.