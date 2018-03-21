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В двух областях Украины обесточено 18 населенных пунктов

ЛЭП
08:29 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 18 населенных пунктов в двух областях.

Вследствие непогоды в Украине по состоянию на 7:00 среды остаются обесточенными 18 населенных пунктов в Николаевской и Донецкой области, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 21 марта остаются обесточенными 18 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Николаевская - 11 и Донецкая – 7", - говорится в сообщении.

Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта на территории Украины привлекалось 2 тыс. 54 человека и 1 тыс. 666 единиц техники от Укравтодора и ГСЧС.

Подразделениями ГСЧС в течение суток проведено буксировки 169 единиц автотранспортных средств, в которых находилось 258 человек.

В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

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Новости Украины, ГСЧС, Непогода, Укравтодор, Украина.
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