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На украинско-российской границе застряли грузовики из-за сбоя ПО

"Гоптовка"
09:42 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: РФ частично ограничила движение грузовиков через границу из-за сбоя программного обеспечения.

Утром в среду на границе с РФ фиксируется определенное скопление грузовых транспортных средств, которые двигаются на выезд из Украины, в связи с тем, что смежная сторона частично прекратила пропускные операции, сообщает отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

"По сообщению пограничного представителя РФ по Белгородскому и Воронежскому участкам, в пунктах пропуска для автомобильного сообщения (напротив украинских пунктов в Сумской, Харьковской и Луганской областях) российской стороной временно прекращен пропуск грузовых транспортных средств из-за сбоя программного обеспечения таможенных органов. На данное время ограничено движение грузовых транспортных средств, которые направляются транзитом через РФ", - говорится в сообщении.

По данным Госпогранслужбы, на украинском пограничном пункте пропуска "Гоптовка" (Харьковская область) в настоящее время скопилось 45 грузовиков, а в пункте пропуска "Катериновка" (Сумская область) - 35.

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Новости Украины, Гоптовка, Госпогранслужба, Граница с РФ, граница Украины, РФ.
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