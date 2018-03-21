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В Донецкой области школьник умер на уроке физкультуры

Физкультура
11:00 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Установлено, что у ребенка было диагностировано тяжелое заболевание - злокачественная феохромоцитома 3-й категории.

Димитровский отдел Красноармейской местной прокуратуры осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту смерти школьника на уроке физической культуры. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, 20 марта на уроке физической культуры в общеобразовательной школе I-III ступеней № 8 Мирноградского городского совета 11-летнему ученику 5-го класса внезапно стало плохо. Медики бригады "скорой помощи", приехавшие по вызову, констатировали смерть мальчика.

Как отметили в прокуратуре, установлено, что у ребенка было диагностировано тяжелое заболевание - злокачественная феохромоцитома 3-й категории. Правоохранителями готовится ходатайство в суд о проведении судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти школьника. Предварительная правовая квалификация уголовного преступления - п. 2 ч. 2 ст. 115 (с пометкой "естественная смерть") Уголовного кодекса Украины.

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Новости Украины, Донецкая область, Прокуратура, Смерть, Физкультура, Школьник.
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