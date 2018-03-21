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Расследование по делу трансплантаторов завершено

Трансплантация
11:24 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми с целью эксплуатации в форме изъятия части внутреннего органа - печени).

При процессуальном руководстве прокуратуры Киевской области завершено досудебное расследование по уголовному производству в отношении троих членов организованной преступной группы, которая вербовала людей, в основном несовершеннолетних, для незаконной трансплантации печени. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

В ведомстве напомнили, что злоумышленники через социальные сети вербовали пострадавших, обещая им при этом большое денежное вознаграждение. Членов ОПГ задержали в ноябре 2017 года во время их попытки вывезти потерпевшую для трансплантации в РФ. Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми с целью эксплуатации в форме изъятия части внутреннего органа - печени) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога на общую сумму почти 5 млн грн.

В настоящее время подозреваемым, их защитникам и пострадавшим объявлено о завершении досудебного расследования, а также открыты материалы уголовного производства для ознакомления. После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу. Членам ОПГ грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Новости Украины, Злоумышленники, Прокуратура, Расследование, Суд, Трансплантаторы, Уголовное дело.
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