Более 3 тонн янтаря изъяли на Житомирщине

В Житомирской области во время обысков СБУ изъяла более трех тонн янтаря-сырца. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Житомирской области. Как отмечается в сообщении, сегодня на Житомирщине сотрудники Службы безопасности Украины во процессуальным руководством прокуратуры изъяли у организаторов и участников незаконного янтарного бизнеса более трех тонн необработанного камня янтаря.

"Так, во время ряда обысков в Житомире и в населенных пунктах Олевского района правоохранители обнаружили расфасованный по фракциям янтарь, "черную бухгалтерию" дельцов и средства для незаконной скупки и добычи "солнечного" камня. Эти обыски продолжаются", - уточнили в СБУ. Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ч. 4 ст. 240 (нарушение установленных правил охраны недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды) Уголовного кодекса Украины.