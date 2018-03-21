Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко рассказал, когда Украина должна вступить в НАТО Порошенко рассказал, когда Украина должна вступить в НАТО
Новости: Европарламент собирается затруднить строительство "Северного Потока 2" Европарламент воспрепятствовал "Северному потоку-2"
Новости: Сборная Украины отправилась в Испанию Сборная Украины отправилась в Испанию
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 24-25 марта Афиша интересных событий в Украине на 24-25 марта
X

Ситуация на Донбассе: в среду днем все было тихо

Солдаты ВСУ
18:50 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: В штабе спецоперации подчеркнули, что ситуация находится под контролем украинских военнослужащих.

В первую половину суток среды, 21 марта, режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон на Донбассе боевиками незаконных вооруженных формирований придерживался, информируют в пресс-центре штаба АТО.

"По состоянию на 18.00 обстрелов со стороны сил российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Боевики 5 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе

"Наши воины продолжают неуклонно придерживаться договоренностей по полному прекращению огня", - добавили в пресс-центре.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, АТО, Донбасс, Перемирье, Ситуация на Донбассе, Штаб АТО.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Донецкой области школьник умер на уроке физкультуры Школьник попал под грузовой поезд на Ивано-Франковщине На Прикарпатье обнаружен арсенал оружия

Последние новости

Биатлонист Самуэльссон рассказал об угрозах в связи со своим бойкотом этапа КМ в России Санчесу тяжело дается адаптация в "Манчестер Юнайтед" Во Львове показали фильм о музейщике Борисе Возницком
Сегодня читают
01 Военные технологии: в США выпущен карабин Brownells XM177 E2 (Видео)
02 РФ примет на вооружение БМОП "Терминатор-2" на базе танка Т-72 (Видео)
03 Старое немецкое средство поможет очистить и укрепить сосуды
04 Две страны допустили бойкот ЧМ-2018
05 Сабо спрогнозировал уход Цыганкова из "Динамо"
Новости сегодня
19:33 В Василькове на взятке задержали главного архитектора
19:32 Кейт Миддлтон и Меган Маркл стали героями новых эмоджи
19:28 Гвоздик: Бой с Амаром - худший в моей карьере
19:24 Аномальная весна: Одесса покрылась льдом (Фото)
19:15 Два украинских фильма отобрали на фестиваль Hot Docs в Канаде (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина меняет условия въезда для граждан России Украина меняет условия въезда для граждан РФ
Новости: Внешний долг Украины вырос до $116 млрд Валовой внешний долг Украины вырос
Новости: В Украине больше не будут выдавать паспорта в форме книжки Украинцам не будут выдавать паспорта в форме книжки
Новости: Милла Йовович похвасталась снимками без макияжа Милла Йовович похвасталась снимками без макияжа
Добавить комментарий
0