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Ситуация на Донбассе: в среду днем все было тихо
18:50 Сегодня Телеграф
Новости Украины: В штабе спецоперации подчеркнули, что ситуация находится под контролем украинских военнослужащих.
В первую половину суток среды, 21 марта, режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон на Донбассе боевиками незаконных вооруженных формирований придерживался, информируют в пресс-центре штаба АТО.
"По состоянию на 18.00 обстрелов со стороны сил российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.
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"Наши воины продолжают неуклонно придерживаться договоренностей по полному прекращению огня", - добавили в пресс-центре.
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