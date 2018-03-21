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В Киеве частично перекроют два автомобильных моста

Южный мост в Киеве
19:57 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Киеве завтра будет частично ограничен проезд по Южному и Северному мостам.

В четверг, 22 марта, движение по Южному и Северному (Московскому) мостам частично ограничат в связи с ремонтными работами.

Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".

В частности, ограничение будет действовать с 10:00 до 15:00 – по Южному мосту через р. Днепр в направлении жилого массива Позняки; с 12:00 до 20:00 – по Северному (Московскому) мосту в направлении станции метро "Почайна".

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.

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Новости Украины, Киев, Киевавтодор, Северный мост, Южный мост.
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