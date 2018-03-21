В Киеве частично перекроют два автомобильных моста

В четверг, 22 марта, движение по Южному и Северному (Московскому) мостам частично ограничат в связи с ремонтными работами.

Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".

В частности, ограничение будет действовать с 10:00 до 15:00 – по Южному мосту через р. Днепр в направлении жилого массива Позняки; с 12:00 до 20:00 – по Северному (Московскому) мосту в направлении станции метро "Почайна".

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.