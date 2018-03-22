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На Ривненщине СБУ разоблачила врача, поставлявшего заключенным наркотики

Врач
04:32 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Стоимость изъятой партии наркотиков на "черном рынке" составляет свыше десяти тысяч гривень.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Ривненском районе врача областной больницы, который поставлял наркотические и психотропные вещества заключенным исправительной колонии.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

"Правоохранители установили, что врач, который по совместительству работал в медицинской части исправительной колонии, незаконно заносил на ее территорию наркотики, которые потом сбывал заключенным. Оперативники спецслужбы задокументировали в течение месяца несколько фактов противоправных действий злоумышленника", - идет речь в сообщении.

Медработника задержали во время очередной попытки пронести на территорию пенитенциарного заведения марихуану и психотропные пилюли субитекс. 

Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась сообща с полицией, представителями пенитенциарной службы под процессуальным руководством прокуратуры.

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Новости Украины, Врач, Наркотики, Ривненская область, СБУ.
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