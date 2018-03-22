СБУ перекрыла канал нелегальной миграции из Азии

В Ивано-Франковской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли попытку переправки в Евросоюз группы нелегальных мигрантов из одной из стран Азии. Как сообщила пресс-секретарь Управления СБУ в Ивано-Франковской области Мария Рымарь, вчера, 21 марта, в Ивано-Франковске сотрудники СБУ задержали организатора переправки, а нелегальных мигрантов - вблизи государственной границы.

"Оперативники Ивано-Франковского Управления спецслужбы установили, что организатором канала нелегальной миграции был гражданин этой же страны. Пять его соотечественников прибыли в Украину по туристическим визам, чтобы затем попасть в ЕС. Некоторое время они арендовали жилье в одном из областных центров на западе Украины, женщина из группы успела родить ребенка», - отметила пресс-секретарь. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что организатор подыскал в Ивано-Франковске водителя с личным автомобилем, который должен был доставить мигрантов к месту перехода границы вне пункта пропуска в Закарпатской области.

"За работу делец пообещал перевозчику шесть тысяч триста долларов и оплатил задаток в тысячу долларов. Оставшуюся сумму водитель должен был получить после звонка мигрантов из Словакии с подтверждением пересечения границы», - сообщила М. Рымарь. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Операция проводилась совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры. Продолжается досудебное следствие.