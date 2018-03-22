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В Одессе напали на работника СМИ

Момент нападения
15:59 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Нападение совершено во время работы съемочной группы телеканала над расследованием конфликта между городской властью и частным предприятием "Платон-М".

В Одессе полиция открыла уголовное производство по факту нападения на сотрудника телеканала "Круг" во время исполнения им профессиональных обязанностей. Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, 21 марта в Приморский отдел полиции обратился видеооператор телеканала с заявлением о том, что во время видеосъемки демонтажа забора на улице Новощепной ряд на него напал неизвестный. В частности, мужчина сбил его с ног, после чего вырвал из рук и повредил видеокамеру. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.В настоящее время правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

Как сообщили в ТРК "Круг", нападение совершено во время работы съемочной группы телеканала над расследованием о конфликте между городской властью и частным предприятием "Платон-М". Речь о том, что власти требуют освободить земельный участок, предприниматели считают это незаконным. Дело рассматривается в суде. Со слов потерпевшего видеооператора "Круга" Андрея Терещенко, на него напали сзади, сбили с ног. Камеру разбили, бросив ее на асфальт. Нападавший был в группе неизвестных, которые прибыли для поддержки оппонентов предпринимателей.

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Новости Украины, Видеокамера, Нападение, Одесса, Оператор, ТРК Круг.
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