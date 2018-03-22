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Троллейбус едва не убил током мужчину в Полтаве

Троллейбус
14:49 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Полтаве 28-летнего местного жителя при выходе из троллейбуса ударило током, он попал в реанимацию.

В Полтаве 28-летнего мужчину при выходе из троллейбуса ударило током, он попал в реанимацию. Об этом со ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА пишет издание "Полтавщина".

Местный житель выходил из троллейбуса №6 на остановке "Мотель". Как отмечается, инцидент произошел 21 марта, пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение 1-й городской клинической больницы Полтавы.

Сейчас он находится в тяжелом состоянии. В свою очередь начальник КП "Полтаваэлектроавтотранс" Евгений Зайцев рассказал, что мужчина получил удар током в старом троллейбусе ЮМЗ, который уже починили и снова выпустили на маршрут.

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В полиции сообщили, что они не открывали уголовное производство, ведь, по имеющейся у них информации, пострадавший не нуждался в медицинской помощи. Сейчас все детали инцидента выясняются.

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Новости Украины, Мужчина, Полтава, Реанимация, Троллейбус, Удар током.
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