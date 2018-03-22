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Аэропорту Жуляны присвоили имя Сикорского

Аэропорт им. Сикорского
15:35 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Инициатива о присвоении имени известного авиаконструктора принадлежит трудовому коллективу аэропорта "Киев".

Столичному аэропорту "Киев" (Жуляны), который является коммунальным предприятием, присвоено имя Игоря Сикорского. Соответствующее решение поддержали 67 из 91 депутата Киевсовета. При обсуждении вопроса отмечалось, что инициатива о присвоении имени известного авиаконструктора принадлежит трудовому коллективу аэропорта "Киев".

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Новости Украины, Аэропорт, Жуляны, Игорь Сикорский, Киев, Киевсовет.
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